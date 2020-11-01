Массажер для ног Блаженство RestArt (RA-341) черный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Gess
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|для ног
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|да
|Работа от прикуривателя (в автомобиле)
|нет
|Производство
|Китай
|Высота, см
|29.5
|Длина, см
|64
|Ширина, см
|29.5
|Вес, кг
|6.1
Этот массажер - идеальное решение для людей, которые много времени проводят на ногах. С ним вы забудете об отечности ног и венозном застое.
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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