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Массажер для ног Блаженство RestArt (RA-341) черный

Артикул: 111906
Массажер для ног Блаженство RestArt (RA-341) черный
11 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 111906
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БрендGess
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля ног
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Высота, см29.5
Длина, см64
Ширина, см29.5
Вес, кг6.1

Этот массажер - идеальное решение для людей, которые много времени проводят на ногах. С ним вы забудете об отечности ног и венозном застое.

Особенности и преимущества:

  • Быстро, приятно и эффективно снимает усталость ног;
  • Восстанавливает кровообращение, особенно после долгого нахождения на ногах;
  • Очень эргономичен, имеет возможность регулировки уровня наклона;
  • Воздействует на специальные точки ног, которые помогают восстановить работоспособность и снять усталость с ног;
  • Аппарат имеет четыре программы массажа;
  • Легок в использовании.

Комплектация:

  • Устройство;
  • Сетевой адаптер;
  • Инструкция по использованию;
  • Упаковочная коробка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Самовывоз невозможен
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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