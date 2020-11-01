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Увлажнитель для лица Aqua Beauty

Артикул: 111898
  • Увлажнитель для лица Aqua Beauty - фото 1
  • Увлажнитель для лица Aqua Beauty - фото 2
  • Увлажнитель для лица Aqua Beauty - фото 3
  • Увлажнитель для лица Aqua Beauty - фото 4
Увлажнитель для лица Aqua Beauty - фото 1
Увлажнитель для лица Aqua Beauty - фото 2
Увлажнитель для лица Aqua Beauty - фото 3
Увлажнитель для лица Aqua Beauty - фото 4
1 180 руб. 

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Артикул: 111898
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендEcoSapiens
Тип товараУвлажнитель
Назначениедля кожи лица
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетинет
ПроизводствоКитай
Высота, см3.5
Длина, см10
Ширина, см10
Вес, кг0.075

Увлажнитель EcoSapiens Aqua Beauty KMS-B018 - компактный прибор, по внешнему виду напоминающий телефон-слайдер. Используется увлажнения лица во время жаркой и сухой погоды или при долгом нахождении в сухом помещении. Жидкость, которой наполняется резервуар, превращается в мелкодисперсный пар, не способный испортить макияж, но оказывающий эффективное увлажняющее действие на кожу. Благодаря этому кожа не становится пересушенной, в каких бы условиях она не находилась. В резервуар допускается помещение различных жидких косметических средств. Увлажнитель EcoSapiens Aqua Beauty KMS-B018 поможет сохранить свежесть в условиях жары и сухого воздуха.

Особенности:

  • Емкость резервуара - 10 мл;
  • Надежный клапан предохраняет от подтекания;
  • Эффективно компенсирует недостаток влаги в коже;
  • Работает от батареек типа ААА.

Комплектация:

  • Увлажнитель EcoSapiens Aqua Beauty KMS-B018;
  • Руководство;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Видео:

Видеообзор на Увлажнитель для лица Aqua Beauty

Видеообзор Увлажнитель для лица Aqua Beauty



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Увлажнитель для лица Aqua Beauty - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1180 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
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