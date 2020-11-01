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Гелевые подушечки под дистальный отдел стопы GESS SOFT STEP (GESS-018)

Артикул: 111892
  • Гелевые подушечки под дистальный отдел стопы "GESS SOFT STEP" (GESS-018) - фото 1
  • Гелевые подушечки под дистальный отдел стопы "GESS SOFT STEP" (GESS-018) - фото 2
Гелевые подушечки под дистальный отдел стопы "GESS SOFT STEP" (GESS-018) - фото 1
Гелевые подушечки под дистальный отдел стопы "GESS SOFT STEP" (GESS-018) - фото 2
450 руб. 

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Артикул: 111892
В наличии
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БрендGess
Тип товараГелевые подушечки
Полвзрослые
Цветсиликон
Составженский/мужской
Материал0.05
Возврастная группаGESS-018
Размерсиликон
Функциональное назначениеуниверсальный

Гелевые подушечки под дистальный отдел стопы "GESS SOFT STEP" (GESS-018) изготовлены из мягкого полиуретана с гелевым наполнителем. Применяются для разгрузки дистальной нижней поверхности стопы,а так же для уменьшения нагрузки на поясничный отдел позвоночника при ходьбе. Подушечки GESS SOFT STEP подойдут для обуви на высоком каблуке любого стиля и размера.

Особенности и преимущества:

  • Изготовлены из мягкого полиуретана с гелевым наполнителем;
  • При использовании, способствуют разгрузке дистальной пяточной поверхности стопы и поясничного отдела позвоночника, при ходьбе на высоком каблуке;
  • При применении подушечек исключено появление мозолей и натоптышей;
  • Для ухода, достаточно промыть подушечки в воде;

Комплектация:

  • Гелевые подушечки под дистальный отдел стопы "GESS SOFT STEP" (GESS-018);
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Гелевые подушечки под дистальный отдел стопы GESS SOFT STEP (GESS-018) - купить по цене 450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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