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|Бренд
|Gess
|Тип товара
|Гелевые подушечки
|Пол
|взрослые
|Цвет
|силикон
|Состав
|женский/мужской
|Материал
|0.05
|Возврастная группа
|GESS-018
|Размер
|силикон
|Функциональное назначение
|универсальный
Гелевые подушечки под дистальный отдел стопы "GESS SOFT STEP" (GESS-018) изготовлены из мягкого полиуретана с гелевым наполнителем. Применяются для разгрузки дистальной нижней поверхности стопы,а так же для уменьшения нагрузки на поясничный отдел позвоночника при ходьбе. Подушечки GESS SOFT STEP подойдут для обуви на высоком каблуке любого стиля и размера.
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