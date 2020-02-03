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Двойной межпальцевый фиксатор GEL PROTECT

(1)
Артикул: 111891
Двойной межпальцевый фиксатор GEL PROTECT
450 руб. 
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Артикул: 111891
В наличии
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БрендGess
Тип товараМежпальцевый фиксатор
Полженский/мужской
Цветбелый
Составсиликон
Материалсиликон
Возврастная группавзрослые
Размеруниверсальный
Функциональное назначениеЗащищает сустав большого пальца ноги при наличии болезненных ощущений первой плюсневой кости.
Вес, кг0.05

Двойной межпальцевый фиксатор GEL PROTECT применяется при деформации плюсне-фолангового сустава большого пальца стопы. Фиксатор фиксатор GEL PROTECT является лечебным ортопедическим средством для избавления от болей в суставе при ходьбе.

Особенности и преимущества:

  • Облегчает фискомфорт при ходьбе у людей с ортопедической патологией;
  • Корректирует плюсне-фаланговый сустав большого пальца стопы;
  • Изготовлен из гипоаллергенного силиконового материала;
  • Рекомендуется использовать изделие не более десяти часов в день;

Комплектация:

  • Двойной межпальцевый фиксатор GEL PROTECT;
  • Упаковка.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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03.02.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Можно носить в обуви, не напирают кожу, разделяют пальцы

Недостатки:
В начале использования был несильный запах, который потом выветрился

Комментарий:
Разделяет большой и средней пальцы, удобен при ношении днём. Ношу недолго поэтому эффект пока незаметен. Но болеть пальцы стали меньше, неприятные ощущения от натирания пальцев уменьшаются.

Самовывоз невозможен
Двойной межпальцевый фиксатор GEL PROTECT - стоимость товара 450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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