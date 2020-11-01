Вентилятор для процессора Titan DC-K8M925B/R/CU35

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Titan
|Тип товара
|Вентилятор для процессора
|Socket
|AM2, S754, S939, S940
|Вес, кг
|0.428
|Диаметр вентилятора, мм
|95
|Длина, см
|9.5
|Материал радиатора
|алюминий+медь
|Назначение
|для процессора
|Наличие тепловых трубок
|нет
|Регулятор оборотов
|нет
|Совместимость
|AMD
|Уровень шума
|27 дБ
|Ширина, см
|9.5
|Высота, см
|7
|Максимальная скорость вращения, об/мин
|2400
|Минимальная скорость вращения, об/мин
|2400
|Производство
|Китай
|Тип коннектора
|3-pin
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