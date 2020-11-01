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Кулер Titan DC-155A915Z/R

Артикул: 111722
  • Кулер Titan DC-155A915Z/R - фото 1
  • Кулер Titan DC-155A915Z/R - фото 2
  • Кулер Titan DC-155A915Z/R - фото 3
Кулер Titan DC-155A915Z/R - фото 1
Кулер Titan DC-155A915Z/R - фото 2
Кулер Titan DC-155A915Z/R - фото 3
660 руб. 
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Артикул: 111722
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTitan
Тип товараВентилятор для процессора
SocketLGA1150/1151/1155/S1156
Вес, кг0.147
Диаметр вентилятора, мм95
Длина, см9.5
Материал радиатораалюминий
Назначениедля процессора
Наличие тепловых трубокнет
Регулятор оборотовнет
СовместимостьIntel
Уровень шума33 дБ
Ширина, см9.5
Высота, см3
Максимальная скорость вращения, об/мин2600
Минимальная скорость вращения, об/мин2600
ПроизводствоКитай
Тип коннектора3-pin
Внешне TITAN DC-155A915Z/RPW напоминает стандартный кулер – с радиатором и вентилятором. Радиатор, высотой всего 1 см, изготовлен из алюминия и состоит из раздваивающихся на концах ребер. Довольно широкое расстояние между ними не препятствует прохождению воздуха, а также предотвращает накопление пыли. 11-лопастный вентилятор диаметром 95 мм сконструирован на базе специально разработанного подшипника Z-axis, который обеспечивает кулеру порядка 60000 часов беспрерывной работы. Скорость вращений лопастей составляет от 1000 до 2600 оборотов в минуту, позволяя прогонять около 46,7 кубических футов воздуха, при этом уровень шума во время работы кулера не превышает 33,4 дБ.


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Кулер Titan DC-155A915Z/R - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 660 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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