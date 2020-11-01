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Кулер Deepcool THETA 115

Артикул: 111719
  • Кулер Deepcool THETA 115 - фото 1
  • Кулер Deepcool THETA 115 - фото 2
  • Кулер Deepcool THETA 115 - фото 3
  • Кулер Deepcool THETA 115 - фото 4
  • Кулер Deepcool THETA 115 - фото 5
Кулер Deepcool THETA 115 - фото 1
Кулер Deepcool THETA 115 - фото 2
Кулер Deepcool THETA 115 - фото 3
Кулер Deepcool THETA 115 - фото 4
Кулер Deepcool THETA 115 - фото 5
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 111719
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БрендDeepcool
Тип товараВентилятор для процессора
SocketLGA1150/1151/1155/S1156
Вес, кг0.256
Диаметр вентилятора, мм120
Длина, см12.1
Материал радиатораалюминий
Назначениедля процессора
Наличие тепловых трубокнет
Регулятор оборотовнет
СовместимостьIntel Core i7/i5/i3 / Pentium G
Уровень шума21 дБ
Ширина, см12.1
Высота, см5.4
Максимальная скорость вращения, об/мин1600
Минимальная скорость вращения, об/мин1600
ПроизводствоКитай
Тип коннектора3-pin
Кулер Deepcool THETA 115 совместим с энергосберегающими процессорами Intel, обеспечивающими тепловыделение не более 65 Вт. Применение технологии D.A.C. помогает ему поддерживать стабильно низкую температуру чипа, необходимую для высокого быстродействия системы. Вентилятор с оптимизированной формой лопастей и гидродинамическим подшипником сочетает в себе превосходную надежность, быстрый теплоотвод и минимальную шумность. Алюминиевый радиатор не допускает перегрева процессора даже при длительной работе в условиях максимальных нагрузок.


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