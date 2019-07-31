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Объектив Samyang MF 12 mm F/2.0 NCS CS Sony E Black

(1)
Артикул: 111656
  • Объектив Samyang Sony E NEX MF 12 mm F/2.0 NCS CS Black - фото 1
  • Объектив Samyang Sony E NEX MF 12 mm F/2.0 NCS CS Black - фото 2
Объектив Samyang Sony E NEX MF 12 mm F/2.0 NCS CS Black - фото 1
Объектив Samyang Sony E NEX MF 12 mm F/2.0 NCS CS Black - фото 2
24 168 руб. 
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Артикул: 111656
В наличии
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БрендSamyang
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетSony E
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра67 мм
Тип объективаширокоугольный
Ультразвуковой приводнет
Автофокуснет
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянииf/2.0
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянииf/2.0
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм12
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм12
Стабилизатор изображениянет
Фокусное расстояниепостоянное
Вес, кг0.245
широкоугольный объектив с постоянным ФР, крепление Sony E, минимальное расстояние фокусировки 0.2 м, размеры (DхL): 72,5x59,1 мм, вес: 245 г


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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31.07.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
1. Ничего не люфтит, всё крутится плавно, очень хорошее качество изготовления, хороший конструктив. Очень приятно взять в руки.
2.Светосильный.
3. Очень компактный.
4. Резкий, даже на открытой дырке. По краям изображение тоже резкое на удивление.
5. Шкала расстояний совпадает с расстоянием до снимаемого объекта. (Расстояние нужно измерять от снимаемого объекта до матрицы, а не до передней линзы объектива).
6. Очень широкий угол съёмки – 98,5 по диагонали, при этом изображение не имеет сильных искажений свойственных сверхширикам.

Недостатки:
1. Небольшие хроматические аберрации, как и на всех шириках.
2. Сильное виньетирование на открытой дырке (на чуть прикрытой уже не наблюдается).
3. Небольшая подушка, но зато не волнообразная (это уже плюс).

Комментарий:
В продаже имеется объектив с более широким углом, но мой выбор пал на этот потому, что при таком угле нет гипертрофированных искажений перспективы. Для съёмки, где нужен более широкий угол использую Samyang 8mm f/2.8 UMC Fish-eye Sony E (после правлю иногда, но перспектива гипертрофированная). Кстати фишай тоже опупенный объектив.
Я долго ждал появления этого объектива в продаже, так же как и Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS Sony-E, который возможно тоже приобрету.

Самовывоз невозможен
Объектив Samyang MF 12 mm F/2.0 NCS CS Sony E Black - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 24168 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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