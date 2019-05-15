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Портативная акустика Creative iRoar

(1)
Артикул: 110942
Портативная акустика Creative iRoar
18 890 руб. 
18 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 110942
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БрендCreative
Тип товараПортативная акустика
Звук2.1
Питаниеот сети, от батарей
Количество полос AC1
Тип элементов питаниясобственный аккумулятор
Время работы, ч20
ИнтерфейсыBluetooth, USB (для подключения к компьютеру)
Функциивстроенный микрофон
Размеры, мм225x57x120
Вес, кг1.1
Дополнительная информация2 пассивных излучателя, поддержка Bluetooth AAC, aptX, SBC, aptX-LL
Портативная акустика Creative iRoar


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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15.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
звук

Недостатки:
пока нет

Комментарий:
Не ожидал что будет такой отличный звук понравился дизайн качество сборки красиво светятся индикаторы блютуз тоже хорошо подсоединяется громкости тоже хватает но еще раз звук как из большого деревянного корпуса с красивым басом.Так же быстрая доставка- спасибо! Буду еще здесь делать заказы

Самовывоз невозможен
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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