Вертикальный пылесос Kitfort KT-515-3 серо-зеленый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Kitfort
|Тип товара
|Вертикальные пылесосы
|Тип
|вертикальный
|Тип пылесборника
|циклонный фильтр
|Регулятор мощности
|на рукоятке
|Источник питания
|аккумулятор
|Вес, кг
|2
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28.04.2020
мобильность, легкость использования , всегда готов к использованию, СЪЕМНЫЙ аккумулятор, все супер
Недостатки:
пожелание: в турбощетке сделать нож для удаления волос
Комментарий:
Пользуемся две недели жена на одной зарядке убирает (подметает) 2 х комнатную квартиру при этом периодически подметает на кухне за детьми, компактный, большой плюс съемный АКБ не требуется установка пылесоса целиком в базу в каком то месте