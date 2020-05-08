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Колонки Logitech S120 2.0 черный 2.3Вт

(2)
Артикул: 109758
  • Колонки Logitech S120 2.0 черный 2.3Вт - фото 1
  • Колонки Logitech S120 2.0 черный 2.3Вт - фото 2
  • Колонки Logitech S120 2.0 черный 2.3Вт - фото 3
Колонки Logitech S120 2.0 черный 2.3Вт - фото 1
Колонки Logitech S120 2.0 черный 2.3Вт - фото 2
Колонки Logitech S120 2.0 черный 2.3Вт - фото 3
1 480 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 109758
В наличии
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БрендLogitech
Тип товараКолонки
Диапазон воспроизводимых частот50-20000 Гц
Тип акустической системы2.0
Мощность2.3 Вт
Суммарная мощность40 Вт
Материал корпуса колонокпластик
Мощность фронтальных колонок1.15 Вт
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитовпластик
Разъем для наушниковесть
Питание от USBнет
Питание от сетиесть
Входылинейный
Интерфейс USB Type A (для флэшки)нет
Количество колонок в комплекте2
ПроизводствоКитай
Прекрасным решением для оснащения офисного или рабочего компьютера является акустическая система LOGITECH S120, выполненная в черном цвете. Она обладает современным внешним видом, поэтому отлично дополнит рабочую станцию. Для подключения к компьютеру необходим стандартный аудиовыход, а для питания – бытовая электросеть. На колонке вы найдете не только регуляторы громкости и мощности, но и разъем для наушников, с помощью которого вы можете слушать музыку или смотреть фильмы, не мешая близким и коллегам. Суммарная мощность акустической системы LOGITECH S120 составляет 2,3 Вт, что обеспечит вас звучанием на отличном уровне. Широкополосные наушники воспроизводят звук в широком диапазоне частот от 50 Гц до 20 кГц, что гарантирует четкие высокие и средние частоты с умеренными басами. Система отлично подходит для прослушивания музыки, просмотра фильмов и звукового сопровождения игр.


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Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
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08.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Хорошее звучание, небольшие размеры. Для дополнения к компьютеру на работе (как в моем случае) - отличное решение.

Недостатки:
Короткий шнур питания. Регулятор громкости находится на той колонке, что с правой стороны от монитора, а шнур питания на той, что с левой стороны. Пришлось переставить сетевой фильтр поближе к монитору.

Комментарий:
Несмотря на недостаток, который мне показался малозначительным ставлю "отлично". До этого на работе были такие пищалки, что теперь не могу нарадоваться.


08.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Собраны ровно. Не большие, но увесистые. Стоят уверенно. Длинна проводов достаточная. Есть разъем 3.5 (если не ошибаюсь), наушники.

Недостатки:
На данный момент, не обнаружено.

Комментарий:
Уши не фонят, колонки не гудят. За такую цену, звук нормальный Я считаю, не плохой выбор.

Самовывоз невозможен
Колонки Logitech S120 2.0 черный 2.3Вт - стоимость товара 1480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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