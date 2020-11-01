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Колонки Logitech Z333 2.1 черный 40Вт

Артикул: 109742
  • Колонки Logitech Z333 2.1 черный 40Вт - фото 1
  • Колонки Logitech Z333 2.1 черный 40Вт - фото 2
  • Колонки Logitech Z333 2.1 черный 40Вт - фото 3
Колонки Logitech Z333 2.1 черный 40Вт - фото 1
Колонки Logitech Z333 2.1 черный 40Вт - фото 2
Колонки Logitech Z333 2.1 черный 40Вт - фото 3
5 540 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 109742
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLogitech
Тип товараКолонки
Вес, кг3.1
Длина, см23
Ширина, см23
Высота, см15.7
Диапазон воспроизводимых частот55-20000 Гц
Тип акустической системы2.1
Суммарная мощность40 Вт
Мощность40 Вт
Материал корпуса колонокпластик
Мощность фронтальных колонок8 Вт
Мощность сабвуфера24 Вт
Материал корпуса сабвуферапластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитовпластик
Разъем для наушниковесть
Питание от USBнет
Питание от сетиесть
Входылинейный
Количество колонок в комплекте2
Интерфейс USB Type A (для флэшки)нет
ПроизводствоКитай
Мощная акустическая система LOGITECH Z333 – это прекрасное приобретение для вашего дома. С ней вы сможете слушать любимую музыку в потрясающем качестве, поскольку устройство позволяет воспроизводить глубокий и полноценный звук с насыщенными басами и чистыми высокими тонами. Эта акустическая система оснащена двумя фронтальными колонками и сабвуфером, а также имеет встроенный разъем для подключения наушников. Акустическая система LOGITECH Z333 укомплектована пультом дистанционного управления для комфортного регулирования громкости и режима работы устройства из любого места в помещении. Модель имеет оптимальные размеры и поместится даже на рабочем столе, если вы решите подключить ее к вашему ПК.


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Самовывоз невозможен
Колонки Logitech Z333 2.1 черный 40Вт - стоимость товара 5540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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