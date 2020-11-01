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Блок питания Hipro ATX 450W (HIPO DIGI) HPE450W

Артикул: 109304
  • Блок питания Hipro ATX 450W (HIPO DIGI) HPE450W - фото 1
  • Блок питания Hipro ATX 450W (HIPO DIGI) HPE450W - фото 2
Блок питания Hipro ATX 450W (HIPO DIGI) HPE450W - фото 1
Блок питания Hipro ATX 450W (HIPO DIGI) HPE450W - фото 2
2 570 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 109304
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHipro
Тип товараБлок питания
Вес, кг1.6
Питание видеокарты2x6 pin
Питание мат. платы и процессора24 pin
Размер вентилятора(ов), мм120
Размеры (ВхДхШ), см8.6х15х14
Разъемы SATA, шт4
Количество вентиляторов1
Мощность, Вт450
Состояние товарановый
Блок питания Hipro 450W отличается высоким качеством исполнения и демократичной ценой. Идельный выбор для домашнего и офисного ПК.

Видео:

Видеообзор на Блок питания Hipro ATX 450W (HIPO DIGI) HPE450W

Видеообзор Блок питания Hipro ATX 450W (HIPO DIGI) HPE450W



Теги товара: 450W, FSP 450W.


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Самовывоз невозможен
Блок питания Hipro ATX 450W (HIPO DIGI) HPE450W - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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