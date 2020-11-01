Фен Philips Hp 8233/00

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Обычный фен Philips HP 8233 разработан для создания идеальной укладки в домашних условиях и быстрой сушки волос. В этом ему помогает максимальная мощность 2200 Вт. Ручка удобно располагается в руке и имеет много кнопок, каждая из которых отвечает за функции, предусмотренные в фене.

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