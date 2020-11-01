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Фен Philips Hp 8233/00

Артикул: 109178
  • Фен Philips HP8233/00 керамический - фото 1
  • Фен Philips Hp 8233/00 - фото 2
Фен Philips HP8233/00 керамический - фото 1
Фен Philips Hp 8233/00 - фото 2
3 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 109178
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БрендPhilips
Тип товараФены
В комплектедиффузор, концентратор
Вес, кг0.6
Длина сетевого шнура1.8
Дополнительная информациямотор АС, керамическое покрытие нагревательного элемента
Защита от перегреваесть
Индикация включениянет
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева4
Мощность2200
Функцииподача холодного воздуха
Обычный фен Philips HP 8233 разработан для создания идеальной укладки в домашних условиях и быстрой сушки волос. В этом ему помогает максимальная мощность 2200 Вт. Ручка удобно располагается в руке и имеет много кнопок, каждая из которых отвечает за функции, предусмотренные в фене.


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