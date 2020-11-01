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Фен-щетка Scarlett SC-HAS73I05 черный/золотистый

Артикул: 108890
  • Фен-щетка Scarlett SC-HAS73I05 1000Вт черный/золотистый - фото 1
  • Фен-щетка Scarlett SC-HAS73I05 1000Вт черный/золотистый - фото 2
  • Фен-щетка Scarlett SC-HAS73I05 черный/золотистый - фото 3
  • Фен-щетка Scarlett SC-HAS73I05 черный/золотистый - фото 4
  • Фен-щетка Scarlett SC-HAS73I05 черный/золотистый - фото 5
Фен-щетка Scarlett SC-HAS73I05 1000Вт черный/золотистый - фото 1
Фен-щетка Scarlett SC-HAS73I05 1000Вт черный/золотистый - фото 2
Фен-щетка Scarlett SC-HAS73I05 черный/золотистый - фото 3
Фен-щетка Scarlett SC-HAS73I05 черный/золотистый - фото 4
Фен-щетка Scarlett SC-HAS73I05 черный/золотистый - фото 5
1 550 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 108890
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендScarlett
Тип товараФены
В комплектенасадка-трансформер, полукруглая щетка-расческа, большая круглая щетка
Вес, кг0.35
Длина сетевого шнура1.7
Дополнительная информациятурмалиновый ионизатор
Защита от перегреваесть
Индикация включениянет
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева1
Мощность1000
Функциивозможность убрать зубчики/щетину
Фен-щетка Scarlett SC-HAS73I05 - прекрасное решение для девушек! Данная модель используется для сушки и укладки волос. Она облегчает уход, способна заменить полноценный фен.


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Самовывоз невозможен
Фен-щетка Scarlett SC-HAS73I05 черный/золотистый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1550 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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