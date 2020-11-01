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Накопитель SSD SiliconPower S60 120Gb (SP120GBSS3S60S25)

Артикул: 108256
  • Накопитель SSD SiliconPower S60 120Gb (SP120GBSS3S60S25) - фото 1
  • Накопитель SSD SiliconPower S60 120Gb (SP120GBSS3S60S25) - фото 2
Накопитель SSD SiliconPower S60 120Gb (SP120GBSS3S60S25) - фото 1
Накопитель SSD SiliconPower S60 120Gb (SP120GBSS3S60S25) - фото 2
3 140 руб. 
Купить
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Артикул: 108256
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSilicon Power
Тип товараSSD-накопители
Вес, кг0.063
Время наработки на отказ, час2000000
Высота, см6.985
Длина, см10
Объем120 Гб
Скорость записи/Скорость чтения, Мб/с500/550
Тип флэш-памятиMLC
Ширина, см0.7
Форм-фактор2.5
SSD накопитель SiliconPower S60 – прекрасное устройство, которое идеально подходит для ультратонких ноутбуков. Этот девайс, несомненно, придется по душе тем, кто ценит стильный и лаконичный дизайн. SiliconPower S60 хорош тем, что его толщина составляет всего 7 мм. Несомненным преимуществом является высокая пропускная способность интерфейса, равная 6 Гбит/с. Этот девайс поможет расширить функции вашего лэптопа и открыть абсолютно новые возможности. Современный дизайн, бесшумный режим работы, а также низкая энергопотребляемость делают этот девайс незаменимым помощником на каждом рабочем столе. В комплекте к устройству вы найдете документы и специальные винты для крепежа. От аналогов твердотельные накопители данной линейки отличают длительный срок эксплуатации вкупе с передовыми технологиями, использованными при производстве.

Видео:

Видеообзор на Накопитель SSD SiliconPower S60 120Gb (SP120GBSS3S60S25)

Видеообзор Накопитель SSD SiliconPower S60 120Gb (SP120GBSS3S60S25)



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Самовывоз невозможен
Накопитель SSD SiliconPower S60 120Gb (SP120GBSS3S60S25) - стоимость товара 3140 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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