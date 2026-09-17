Корпус Zalman ZM-T3 черный без БП mATX
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman ZM-T3 черный без БП mATX
Корпус Zalman — это стильное и компактное решение для сборки вашего персонального компьютера. Выполненный в классическом черном цвете, корпус формата Mini-Tower идеально подойдет для пользователей, ценящих элегантность и функциональность. Конструкция корпуса выполнена из прочной стали, обеспечивающей долговечность и надежную защиту компонентов. Несмотря на отсутствие окна на боковой стенке, корпус выглядит привлекательно и современно. Корпус предлагает оптимальную конфигурацию для сборки системы. Он поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 150 мм и видеокарт длиной до 300 мм, что позволяет использовать широкий ассортимент современных комплектующих. В корпусе предусмотрены четыре слота расширения, дающие возможность гибкой настройки системы под ваши нужды. Нижнее расположение блока питания способствует улучшенному теплообмену и более эффективной организации пространства внутри корпуса. Zalman предлагает достаточно места для хранения данных: три внутренних отсека для дисков формата 2,5 дюйма и два отсека для 3,5-дюймовых дисков. Также присутствует один 5,25-дюймовый отсек для установки оптического привода или другого устройства. Отсутствие встроенного кард-ридера и передней двери упрощает доступ к внутренностям корпуса и делает его более удобным в использовании. Korпус Zalman — это надежный выбор для создания компактного и функционального ПК.
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