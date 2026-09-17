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Корпус Zalman ZM-T3 черный без БП mATX купить с доставкой в Москве
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Корпус Zalman ZM-T3 черный без БП mATX

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Корпус Zalman ZM-T3 черный без БП mATX - фото 1
Корпус Zalman ZM-T3 черный без БП mATX - фото 2
Корпус Zalman ZM-T3 черный без БП mATX - фото 3
Корпус Zalman ZM-T3 черный без БП mATX - фото 4
Корпус Zalman ZM-T3 черный без БП mATX - фото 5
Корпус Zalman ZM-T3 черный без БП mATX - фото 6
Корпус Zalman ZM-T3 черный без БП mATX - фото 7
Корпус Zalman ZM-T3 черный без БП mATX - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Zalman ZM-T3 черный без БП mATX - фото 1
  • Корпус Zalman ZM-T3 черный без БП mATX - фото 2
  • Корпус Zalman ZM-T3 черный без БП mATX - фото 3
  • Корпус Zalman ZM-T3 черный без БП mATX - фото 4
  • Корпус Zalman ZM-T3 черный без БП mATX - фото 5
  • Корпус Zalman ZM-T3 черный без БП mATX - фото 6
  • Корпус Zalman ZM-T3 черный без БП mATX - фото 7
  • Корпус Zalman ZM-T3 черный без БП mATX - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 108028
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 92 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
189 x 428 x 364 мм
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Передняя дверь
нет
Разъемы на передней панели
USB, USB 3.0, наушники, микрофон
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х44х24
Вес, кг.
4.95

Описание товара Корпус Zalman ZM-T3 черный без БП mATX

Корпус Zalman — это стильное и компактное решение для сборки вашего персонального компьютера. Выполненный в классическом черном цвете, корпус формата Mini-Tower идеально подойдет для пользователей, ценящих элегантность и функциональность. Конструкция корпуса выполнена из прочной стали, обеспечивающей долговечность и надежную защиту компонентов. Несмотря на отсутствие окна на боковой стенке, корпус выглядит привлекательно и современно. Корпус предлагает оптимальную конфигурацию для сборки системы. Он поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 150 мм и видеокарт длиной до 300 мм, что позволяет использовать широкий ассортимент современных комплектующих. В корпусе предусмотрены четыре слота расширения, дающие возможность гибкой настройки системы под ваши нужды. Нижнее расположение блока питания способствует улучшенному теплообмену и более эффективной организации пространства внутри корпуса. Zalman предлагает достаточно места для хранения данных: три внутренних отсека для дисков формата 2,5 дюйма и два отсека для 3,5-дюймовых дисков. Также присутствует один 5,25-дюймовый отсек для установки оптического привода или другого устройства. Отсутствие встроенного кард-ридера и передней двери упрощает доступ к внутренностям корпуса и делает его более удобным в использовании. Korпус Zalman — это надежный выбор для создания компактного и функционального ПК.

Отзывы о товаре Корпус Zalman ZM-T3 черный без БП mATX




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 92 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
189 x 428 x 364 мм
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Передняя дверь
нет
Развернуть
Разъемы на передней панели
USB, USB 3.0, наушники, микрофон
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Zalman — это стильное и компактное решение для сборки вашего персонального компьютера. Выполненный в классическом черном цвете, корпус формата Mini-Tower идеально подойдет для пользователей, ценящих элегантность и функциональность. Конструкция корпуса выполнена из прочной стали, обеспечивающей долговечность и надежную защиту компонентов. Несмотря на отсутствие окна на боковой стенке, корпус выглядит привлекательно и современно. Корпус предлагает оптимальную конфигурацию для сборки системы. Он поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 150 мм и видеокарт длиной до 300 мм, что позволяет использовать широкий ассортимент современных комплектующих. В корпусе предусмотрены четыре слота расширения, дающие возможность гибкой настройки системы под ваши нужды. Нижнее расположение блока питания способствует улучшенному теплообмену и более эффективной организации пространства внутри корпуса. Zalman предлагает достаточно места для хранения данных: три внутренних отсека для дисков формата 2,5 дюйма и два отсека для 3,5-дюймовых дисков. Также присутствует один 5,25-дюймовый отсек для установки оптического привода или другого устройства. Отсутствие встроенного кард-ридера и передней двери упрощает доступ к внутренностям корпуса и делает его более удобным в использовании. Korпус Zalman — это надежный выбор для создания компактного и функционального ПК.
Самовывоз
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Отзывы


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