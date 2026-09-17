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Корпус Aerocool / Formula Qs-180 черный без БП mATX купить с доставкой в Москве
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Корпус Aerocool / Formula Qs-180 черный без БП mATX

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Корпус Aerocool / Formula Qs-180 черный без БП mATX - фото 1
Корпус Aerocool / Formula Qs-180 черный без БП mATX - фото 2
Корпус Aerocool / Formula Qs-180 черный без БП mATX - фото 3
Корпус Aerocool / Formula Qs-180 черный без БП mATX - фото 4
Корпус Aerocool / Formula Qs-180 черный без БП mATX - фото 5
Корпус Aerocool / Formula Qs-180 черный без БП mATX - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Aerocool / Formula Qs-180 черный без БП mATX - фото 1
  • Корпус Aerocool / Formula Qs-180 черный без БП mATX - фото 2
  • Корпус Aerocool / Formula Qs-180 черный без БП mATX - фото 3
  • Корпус Aerocool / Formula Qs-180 черный без БП mATX - фото 4
  • Корпус Aerocool / Formula Qs-180 черный без БП mATX - фото 5
  • Корпус Aerocool / Formula Qs-180 черный без БП mATX - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 108023
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
170x355x335
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х41х22
Вес, кг.
3.45

Описание товара Корпус Aerocool / Formula Qs-180 черный без БП mATX

Возможности комплектации и габариты корпуса Micro ATX AeroCool Qs-180 Black позволяют наделить его мощными характеристиками и, при необходимости, взять этот системный блок с собой. Корпус имеет строгий вид и выполнен в черном цвете. Его вес составляет 2.7 кг при габаритах 355х170х335 мм. Блок питания устанавливается в верхней, горизонтальной позиции, однако его нужно заказывать дополнительно. Внутри Micro ATX AeroCool Qs-180 Black уже установлен один вентилятор 80х80 мм и есть два места для монтажа дополнительных вентиляторов 120х120 мм. Накопители 3.5 устанавливаются в два отсека внутри, и один снаружи. Также предусмотрено место для накопителей 2.5 и 5.25. ПК можно улучшить за счет четырех слотов расширения. Для удобства и оперативности взаимодействия с внешними устройствами на передней панели размещены USB-разъемы различных спецификаций: два USB 2.0 и один USB 3.0. Там же находятся стандартные разъемы для микрофона и наушников.

Отзывы о товаре Корпус Aerocool / Formula Qs-180 черный без БП mATX




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
170x355x335
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Возможности комплектации и габариты корпуса Micro ATX AeroCool Qs-180 Black позволяют наделить его мощными характеристиками и, при необходимости, взять этот системный блок с собой. Корпус имеет строгий вид и выполнен в черном цвете. Его вес составляет 2.7 кг при габаритах 355х170х335 мм. Блок питания устанавливается в верхней, горизонтальной позиции, однако его нужно заказывать дополнительно. Внутри Micro ATX AeroCool Qs-180 Black уже установлен один вентилятор 80х80 мм и есть два места для монтажа дополнительных вентиляторов 120х120 мм. Накопители 3.5 устанавливаются в два отсека внутри, и один снаружи. Также предусмотрено место для накопителей 2.5 и 5.25. ПК можно улучшить за счет четырех слотов расширения. Для удобства и оперативности взаимодействия с внешними устройствами на передней панели размещены USB-разъемы различных спецификаций: два USB 2.0 и один USB 3.0. Там же находятся стандартные разъемы для микрофона и наушников.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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