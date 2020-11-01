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Память DDR3 4Gb 1600MHz Crucial CT51264BD160BJ

Артикул: 106555
Память DDR3 4Gb 1600MHz Crucial CT51264BD160BJ
1 960 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 106555
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — Пожизненная
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCrucial
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR3L
Тактовая частота1600 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)11
Вес, кг0.027
Высота, см3.2
Длина, см17
Количество в упаковке1
Объем одного модуля4 Гб
Форм-фактордля компьютеров (DIMM)
Напряжение питания1.35 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способностьPC12800
Оперативная память Crucial [CT51264BD160BJ] 4 Гб предназначена для увеличения потенциальных возможностей компьютера, для ускорения совершаемых им процессов и задач. Откройте неизведанные возможности своего ПК с оперативной памятью Crucial [CT51264BD160BJ]. Планка памяти доставляется в ударопрочном пластиковом контейнере, который способен полностью защитить ее от повреждений, которые могут появится на устройстве во время перевозки или хранения. Порадует покупателей планки памяти и надежность, которая у модели Crucial [CT51264BD160BJ] более чем впечатляющая.


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Память DDR3 4Gb 1600MHz Crucial CT51264BD160BJ – стоимость товара 1960 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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