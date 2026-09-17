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Самокат Y-SCOO mini A-5 Shine (green со светящими колесами) купить с доставкой в Москве
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Самокат Y-SCOO mini A-5 Shine (green со светящими колесами)

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Самокат Y-SCOO mini A-5 Shine цв. green со светящими колесами - фото 1
Самокат Y-SCOO mini A-5 Shine цв. green со светящими колесами - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Самокаты детские
  • Самокат Y-SCOO mini A-5 Shine цв. green со светящими колесами - фото 1
  • Самокат Y-SCOO mini A-5 Shine цв. green со светящими колесами - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 104777
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Характеристики

Бренд
Y-scoo
Тип товара
Самокаты детские
Размеры в упаковке, см
59х24х14
Вес, кг.
2

Описание товара Самокат Y-SCOO mini A-5 Shine (green со светящими колесами)

Городской, для прогулочного катания. Высота руля регулируемая. Колеса светятся при движении.



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Характеристики
Бренд
Y-scoo
Тип товара
Самокаты детские
Описание
Городской, для прогулочного катания. Высота руля регулируемая. Колеса светятся при движении.


Смотрите также: Самокаты детские
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Отзывы


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