Миксер Kitfort KT-1308-1 красный

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Kitfort
|Тип товара
|Миксеры
|Цвет
|красный
|Тип
|стационарный
|Мощность, Вт
|600
|Материал корпуса
|пластик
|Материал чаши
|металл
|Вращение чаши
|нет
|Объем чаши, л
|4,2
|Число скоростей
|6
|Турборежим
|нет
|Импульсный режим
|есть
|Измельчитель
|нет
|Количество насадок
|3 шт
|Насадки
|насадка для взбивания, насадка для смешивания, насадка для замеса теста
|Функции и особенности
|цифровой LCD дисплей, таймер, автоматический режим
|Длина сетевого шнура
|1,2 м
|Вес, кг
|4,2
|Размеры (ВхШхГ), см
|38х22х29
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27.01.2019
Цена, дизайн.
Недостатки:
Короткий шнур. 1 белок на дне чаши, к примеру, не взобьет, но это и у более дорогих миксеров.
Комментарий:
Очень понравился! В красном цвете- огонь. С шестеренками все норм, брал из поздней партии. Взбивает и мешает. Тесто для пиццы без проблем замесил. Шумит не так чтобы очень, на уровне остальных планетарных миксеров бюджетных моделей. Бисквитное тесто смешивает на ура.
27.01.2019
цена, удобство использования
Недостатки:
короткий шнур
Комментарий:
использую больше года, спустя пару месяцев сломалась пластиковая шестерня, поменяла по гарантии на металлическую, с тех пор работает без нареканий. регулярно взбиваю в нем сливки, крема, белки, теста, с зефиром и птичьем молоком справляется на ура! дрожжевое тесто тоже спокойно замесил. как бюджетная модель он идеален.
27.01.2019
На удивление отечественный производитель предусмотрел в своей модели множество мелочей, упрощающих работу: автоматическое отключение, пластиковая крышка на чашу, предотвращающая разбрызгивание, присоски на дне изделия для фиксации во время работы, возможность установки времени взбивания, металлическую чашу, в которой можно взбивать и горячие продукты, наличие импульсного режима и т.д. Обычно такое внимание к мелочам свойственно иностранным производителям. В работе очень хорош, прям ему пятёрка. Проверять планетарный миксер всегда следует на взбивании меренги, если с этой задачей он справляется, то и всё остальное ему по плечу. Так вот, меренгу взбивает он без нареканий, да так, что масса стоит колом, это прям очень крепкие пики, такие, как надо. Результат аналогичен результату взбивания всеми любимой техники kitchenaid, работу которой я всегда считаю эталоном. Про автоматическое отключение я уже писала, но повторюсь, т.к. для автоматической техники, работающей на высокой мощности, это очень важный фактор. Если Вы не дай Бог забыли и отошли, то миксер не перегреется и выключится сам после 10ти минут работы. Кстати, о перегреве. Работала им два цикла с перерывом в несколько минут на максимуме, так вот он был чуть-тёплый. Я очень боялась, что недорогая техника будет жутко греться, но нет, этого не случилось. Нареканий к работе и качеству у меня пока не было, всё работает исправно. Так что, покупкой я более чем довольна. Для дома - милое дело, упрощающее жизнь.
Недостатки:
Шумный, но это лично для меня не недостаток. У меня дома очень много профессионального кухонного оборудования высокой мощности, шумит всё.
Комментарий:
Учитывая крайне низкую стоимость по сравнению с аналогами, такой миксер просто сбывшаяся мечта.