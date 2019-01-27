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Миксер Kitfort KT-1308-1 красный

(3)
Артикул: 104592
Ручной отпариватель в подарок при покупке техники Kitfort!
  • Миксер Kitfort КТ-1308-1 красный - фото 1
  • Миксер Kitfort КТ-1308-1 красный - фото 2
  • Миксер Kitfort КТ-1308-1 красный - фото 3
  • Миксер Kitfort KT-1308-1 красный - фото 4
  • Миксер Kitfort KT-1308-1 красный - фото 5
Миксер Kitfort КТ-1308-1 красный - фото 1
Миксер Kitfort КТ-1308-1 красный - фото 2
Миксер Kitfort КТ-1308-1 красный - фото 3
Миксер Kitfort KT-1308-1 красный - фото 4
Миксер Kitfort KT-1308-1 красный - фото 5
7 290 руб. 
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+ 158 КэтКоинов
Артикул: 104592
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKitfort
Тип товараМиксеры
Цветкрасный
Типстационарный
Мощность, Вт600
Материал корпусапластик
Материал чашиметалл
Вращение чашинет
Объем чаши, л4,2
Число скоростей6
Турборежимнет
Импульсный режиместь
Измельчительнет
Количество насадок3 шт
Насадкинасадка для взбивания, насадка для смешивания, насадка для замеса теста
Функции и особенностицифровой LCD дисплей, таймер, автоматический режим
Длина сетевого шнура1,2 м
Вес, кг4,2
Размеры (ВхШхГ), см38х22х29
Планетарный стационарный миксер Kitfort КТ-1308 поможет вам смешать ингредиенты, взбить яичный белок или сливки, приготовить картофельное пюре, соус, крем, мусс, замесить тесто как жидкое, для блинов, так и густое, для мантов и пельменей, а также многое другое.


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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27.01.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Цена, дизайн.

Недостатки:
Короткий шнур. 1 белок на дне чаши, к примеру, не взобьет, но это и у более дорогих миксеров.

Комментарий:
Очень понравился! В красном цвете- огонь. С шестеренками все норм, брал из поздней партии. Взбивает и мешает. Тесто для пиццы без проблем замесил. Шумит не так чтобы очень, на уровне остальных планетарных миксеров бюджетных моделей. Бисквитное тесто смешивает на ура.


27.01.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
цена, удобство использования

Недостатки:
короткий шнур

Комментарий:
использую больше года, спустя пару месяцев сломалась пластиковая шестерня, поменяла по гарантии на металлическую, с тех пор работает без нареканий. регулярно взбиваю в нем сливки, крема, белки, теста, с зефиром и птичьем молоком справляется на ура! дрожжевое тесто тоже спокойно замесил. как бюджетная модель он идеален.


27.01.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
На удивление отечественный производитель предусмотрел в своей модели множество мелочей, упрощающих работу: автоматическое отключение, пластиковая крышка на чашу, предотвращающая разбрызгивание, присоски на дне изделия для фиксации во время работы, возможность установки времени взбивания, металлическую чашу, в которой можно взбивать и горячие продукты, наличие импульсного режима и т.д. Обычно такое внимание к мелочам свойственно иностранным производителям. В работе очень хорош, прям ему пятёрка. Проверять планетарный миксер всегда следует на взбивании меренги, если с этой задачей он справляется, то и всё остальное ему по плечу. Так вот, меренгу взбивает он без нареканий, да так, что масса стоит колом, это прям очень крепкие пики, такие, как надо. Результат аналогичен результату взбивания всеми любимой техники kitchenaid, работу которой я всегда считаю эталоном. Про автоматическое отключение я уже писала, но повторюсь, т.к. для автоматической техники, работающей на высокой мощности, это очень важный фактор. Если Вы не дай Бог забыли и отошли, то миксер не перегреется и выключится сам после 10ти минут работы. Кстати, о перегреве. Работала им два цикла с перерывом в несколько минут на максимуме, так вот он был чуть-тёплый. Я очень боялась, что недорогая техника будет жутко греться, но нет, этого не случилось. Нареканий к работе и качеству у меня пока не было, всё работает исправно. Так что, покупкой я более чем довольна. Для дома - милое дело, упрощающее жизнь.

Недостатки:
Шумный, но это лично для меня не недостаток. У меня дома очень много профессионального кухонного оборудования высокой мощности, шумит всё.

Комментарий:
Учитывая крайне низкую стоимость по сравнению с аналогами, такой миксер просто сбывшаяся мечта.

Самовывоз невозможен
Миксер Kitfort KT-1308-1 красный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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