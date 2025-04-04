Душевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
29 см
Диаметр ручного душа
8.4 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%55 509 руб. 65 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 103294
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Высота душевой штанги
138 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
29 см
Диаметр ручного душа
8.4 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.46х0.15
Вес, кг.
7
Описание товара Душевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C
режим «Тропический дождь». регулируемая высота верхнего душа. диаметр верхнего душа - 29.7 ми
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Теги товара: стойки со смесителем, колонны со смесителем
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Бренд
Тип товара
Душевая система
Высота душевой штанги
138 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
29 см
Диаметр ручного душа
8.4 см
Длина душевого шланга
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
да
Развернуть
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Страна производитель
Китай
режим «Тропический дождь». регулируемая высота верхнего душа. диаметр верхнего душа - 29.7 ми
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки с изливом, с изливом
Теги товара: стойки со смесителем, колонны со смесителем
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки с изливом, с изливом
Теги товара: стойки со смесителем, колонны со смесителем
Достоинства:
Комментарий:
отличный смеситель. 2 обратных клапана не дадут обратного тока воды. терморегулятор отрабатывает, единственное при работе душа как будто микроудары в шланге. относительный минус, ручной переключатель кран/душ, забыл переключить после душа - следующий мокрый, развивает внимательность:)
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую, оценили все в доме. выставили комфортную температуру и всё. напор отличный, в комплекте все необходимое. качество отличное.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный смеситель, терморегуляция работает. То что надо.
Достоинства:
Комментарий:
Классный кран. Теперь нет перепада температуры воды. И очень стильно смотрится
Достоинства:
Комментарий:
Симпотишный. Тяжёлый. Капала футорка для лейки. И затягивал, и нить наматывал и прокладки сувал.... Помогло только аэробным гелем. Непонятна герметизация голой резьбой. Время дальше покажет. Лейку оставил старую с переключателем режимов + сильно снижает давление, видимо дырки очень маленькие. ванны теперь без пены(
Достоинства:
Комментарий:
Кран понравился, доставка раньше срока, упаковка была рваная но внутри все целое и в полном комплекте, жена оценила и была в восторге от того что отсутствовал контрастный душ.
Достоинства:
Комментарий:
Из-за перепадов давления горячей воды проблематично было поддерживать постоянную температура при принятии душ. Сейчас этот проблемы нет, температура воды стабильная..
Достоинства:
Комментарий:
Приобретался этот смеситель для борьбы с нестабильной температурой горячей воды(горячая вода в стояке имеет нестабильную температуру и это бесит. Температура меняется относительно плавно, но на обычном смесителе все время надо было подстраивать) С этой задачей справляется на ура. Некоторые домочадцы ощущают изменение температуры когда резко изменяется давление горячей или холодной воды, на обычном смесителе ощущали все и с воплями ) Тут температура слегка меняется и кто-то это ощущает, кто-то нет.
Достоинства:
Комментарий:
На 9 этаже из-за перепада давления невозможно было принять душ.Установили смеситель,отлично держит температуру
Достоинства:
Комментарий:
Функцию свою выполняет, теперь в душе не обдает "кипятком" или ледяной водой
Достоинства:
Комментарий:
А так кран очень хороший и излив длинный,что в термостатах редкость.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кран! У нас был в похожей модели и прослужил 9 лет! Сейчас взяли похожий и очень довольны!
Достоинства:
Комментарий:
После смыва или пользования на кухне водой, в ванной все время были перепады воды, сейчас поставил термосмеситель и забыли про перепады.
Достоинства:
Комментарий:
Установил за 5 минут. Пришлось подрегулировать термостат, т.к. напор холодной воды в доме желает лечшего. Дети должны оценить. Время покажет надежный или нет.
Достоинства:
Комментарий:
найти модель с длинным изливом не просто, визуально отличный вариант
Достоинства:
Комментарий:
Подводка горячей воды должна быть обязательно слева, имейте это ввиду при покупке.
Достоинства:
Комментарий:
хороший смеситель, качество товара очень высокое, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Мой первый термостатированный смеситель, вода в доме сильно скакала от ледяной до кипятка. Покупка смесителя решила проблему.
Достоинства:
Комментарий:
еще не установили, но все целое
Душевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Душевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C
Достоинства:
Комментарий:
отличный смеситель. 2 обратных клапана не дадут обратного тока воды. терморегулятор отрабатывает, единственное при работе душа как будто микроудары в шланге. относительный минус, ручной переключатель кран/душ, забыл переключить после душа - следующий мокрый, развивает внимательность:)
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую, оценили все в доме. выставили комфортную температуру и всё. напор отличный, в комплекте все необходимое. качество отличное.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный смеситель, терморегуляция работает. То что надо.
Достоинства:
Комментарий:
Классный кран. Теперь нет перепада температуры воды. И очень стильно смотрится
Достоинства:
Комментарий:
Симпотишный. Тяжёлый. Капала футорка для лейки. И затягивал, и нить наматывал и прокладки сувал.... Помогло только аэробным гелем. Непонятна герметизация голой резьбой. Время дальше покажет. Лейку оставил старую с переключателем режимов + сильно снижает давление, видимо дырки очень маленькие. ванны теперь без пены(
Достоинства:
Комментарий:
Кран понравился, доставка раньше срока, упаковка была рваная но внутри все целое и в полном комплекте, жена оценила и была в восторге от того что отсутствовал контрастный душ.
Достоинства:
Комментарий:
Из-за перепадов давления горячей воды проблематично было поддерживать постоянную температура при принятии душ. Сейчас этот проблемы нет, температура воды стабильная..
Достоинства:
Комментарий:
Приобретался этот смеситель для борьбы с нестабильной температурой горячей воды(горячая вода в стояке имеет нестабильную температуру и это бесит. Температура меняется относительно плавно, но на обычном смесителе все время надо было подстраивать) С этой задачей справляется на ура. Некоторые домочадцы ощущают изменение температуры когда резко изменяется давление горячей или холодной воды, на обычном смесителе ощущали все и с воплями ) Тут температура слегка меняется и кто-то это ощущает, кто-то нет.
Достоинства:
Комментарий:
На 9 этаже из-за перепада давления невозможно было принять душ.Установили смеситель,отлично держит температуру
Достоинства:
Комментарий:
Функцию свою выполняет, теперь в душе не обдает "кипятком" или ледяной водой
Достоинства:
Комментарий:
А так кран очень хороший и излив длинный,что в термостатах редкость.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кран! У нас был в похожей модели и прослужил 9 лет! Сейчас взяли похожий и очень довольны!
Достоинства:
Комментарий:
После смыва или пользования на кухне водой, в ванной все время были перепады воды, сейчас поставил термосмеситель и забыли про перепады.
Достоинства:
Комментарий:
Установил за 5 минут. Пришлось подрегулировать термостат, т.к. напор холодной воды в доме желает лечшего. Дети должны оценить. Время покажет надежный или нет.
Достоинства:
Комментарий:
найти модель с длинным изливом не просто, визуально отличный вариант
Достоинства:
Комментарий:
Подводка горячей воды должна быть обязательно слева, имейте это ввиду при покупке.
Достоинства:
Комментарий:
хороший смеситель, качество товара очень высокое, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Мой первый термостатированный смеситель, вода в доме сильно скакала от ледяной до кипятка. Покупка смесителя решила проблему.
Достоинства:
Комментарий:
еще не установили, но все целое