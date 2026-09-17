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Смеситель для биде Lemark Vintage LM2808B купить с доставкой в Москве
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Смеситель для биде Lemark Vintage LM2808B

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Смеситель для биде Lemark Vintage LM2808B - фото 1
Смеситель для биде Lemark Vintage LM2808B - фото 2
Смеситель для биде Lemark Vintage LM2808B - фото 3
Смеситель для биде Lemark Vintage LM2808B - фото 4
Смеситель для биде Lemark Vintage LM2808B - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
76
Длина излива
110
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для биде Lemark Vintage LM2808B - фото 1
  • Смеситель для биде Lemark Vintage LM2808B - фото 2
  • Смеситель для биде Lemark Vintage LM2808B - фото 3
  • Смеситель для биде Lemark Vintage LM2808B - фото 4
  • Смеситель для биде Lemark Vintage LM2808B - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
18 218 руб.  21 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 103036
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
7.5
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
22
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
76
Длина излива
110
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х13
Вес, кг.
1.73

Описание товара Смеситель для биде Lemark Vintage LM2808B

Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - на борт



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Lemark Vintage LM2808B




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
7.5
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
22
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
76
Развернуть
Длина излива
110
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - на борт


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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