1. Используйте в качестве завершающего этапа ухода за кожей. Нанесите маски на область нижнего века. Снимите через 20-30 минут. Похлопывающими движениями распределите остатки эссенции. 2. Растворите использованные маски в очищенной воде. Используйте получ а оставшуюся на лице жидкость вотрите в кожу. Патчи можно использовать также для лба и носогубных складок а оставшуюся на лице жидкость вотрите в кожу. Патчи можно использовать также для лба и носогубных складок. а оставшуюся сыворотку аккуратно втереть в кожу а оставшуюся сыворотку вотрите в кожу а оставшуюся эссенцию аккуратно вбейте в кожу подушечками пальцев а остатки жидкости вотрите в кожу. Патч можно наклеивать не только на веки а остатки средства распределить мягкими движениями а остатки средства распределить мягкими движениями по коже а остатки сыворотки вотрите в кожу. Патчи также можно использовать для межбровных и носогубных складок. Если вы ходите создать охлаждающий эффект а остатки целебной жидкости вотрите в кожу. Патч можно наклеивать не только на веки а остатки целебной сыворотки вотрите в кожу. Патчи также можно использовать для межбровных и носогубных складок. Если вы ходите создать охлаждающий эффект а остатки эссенции аккуратно распределите по коже и дайте полностью впитаться а остатки эссенции мягко вбейте в кожу подушечками пальцев до полного впитывания. а остатки эссенции мягко вмассировать в кожу а остатки эссенции распределить по коже аккуратно разместить их под глазом в случае возникновения раздражения прекратите использование вскрыть упаковку и извлечь патчи далее двигаясь к внутреннему уголку. Оставить на 10 минут. Снять патчи и массажными движениями распределить остатки геля по коже дать остаткам эссенции впитаться в кожу добиться плотного прилегания. Круглые патчи можно клеить на носогубные складки добиться плотного прилегания. Через 20-30 минут снять. Идеально использовать вечером добиться плотного прилегания. Через 20-30 минут снять. Идеально использовать утром. Избегать попадания в глаза достать лопаточкой патчи затем патчи снять затем патчи снять и мягко вмассировать остатки средства затем снять затем снять. Остатки сыворотки мягкими движениями вбить в кожу вокруг глаз. Использовать так часто извлеките патч из баночки с помощью лопатки и наклейте на заранее очищенную кожу нижнего века. Через полчаса отклейте маску извлеките патчи при помощи лопаточки. После умывания наложите патчи на необходимые участки кожи. Подождите 20-30 минут и снимите патчи. Оставшуюся эссенцию не смывайте извлеките патчи с помощью лопатки и нанесите на очищенную кожу вокруг глаз. Снимите патчи через 20-30 минут и сделайте легкий массаж подушечками пальцев. извлеките патчи с помощью лопаточки и нанесите на очищенную кожу вокруг глаз. Снимите патчи через 20-30 минут извлеките патчи с помощью лопаточки и нанесите на очищенную кожу вокруг глаз. Снимите патчи через 20-30 минут и сделайте легкий массаж извлеките патчи с помощью лопаточки и нанесите на очищенную кожу вокруг глаз. Снимите патчи через 20-30 минут и сделайте легкий массаж подушечками пальцев извлечь пару патчей из упаковки. Расположить пластины на поверхности предварительно очищенной кожи век. Оставить на 20-30 минут. Снять патчи и аккуратно вбить остатки ухаживающей эссенции из упаковки как это необходимо. Можно наносить на носогубные складки и на лицо легкими похлопывающими движениями добиться плотного прилегания Через 20-30 минут аккуратно удалить лопаткой извлечь несколько патчей из контейнера лопаточкой достать патчи лопаточкой достать полукруглые патчи на заранее очищенную и тонизированную кожу нижнего века нанести патчи и оставить на полчаса. По истечению времени патчи снять на носогубные складки и шею. на очищенную и сухую кожу приложить патчи и оставить их на 20-30 минут на очищенную и тонизированную кожу вокруг глаз приложить патчи и плотно прижать их. Через 30-40 минут патчи снять и дождаться полного впитывания эссенции. Для охлаждающего действия патчей их можно хранить в холодильнике на очищенную и тонизированную кожу вокруг глаз приложить патчи острым кончиком к переносице и аккуратными похлопывающими движениями добиться их плотного прилегания. Через 30-40 минут патчи снять и оставить остатки эссенции на коже до полного впитывания. Для охлаждающего действия патчей их можно хранить в холодильнике на очищенную кожу под глазами приложить патчи на переносицу и другие части лица. Через 20-30 минут удалите наложите. Подождите 20-30 мин. Снимите нанесите маску на очищенную кожу области глаз нанесите на очищенную кожу вокруг глаз. Разгладьте пальцами нанесите патчи на очищенную кожу в области глаз острым кончиком к переносице и аккуратными похлопывающими движениями добейтесь плотного прилегания. Через 30-40 минут патчи снимите нанесите патчи на очищенную область под глаза и на лицо. Удалите через 20-30 минут нанести патчи на очищенную кожу области глаз нанести патчи на очищенную кожу под глазами например не перемещайте его из стороны в сторону. 4. После удаления патча на коже может остаться немного гиалуроновой кислоты. Аккуратно очистите кожу или смойте остаток водой. Важно! Применяйте патчи на ночь и но и другие участки лица но и на другие участки лица нуждающиеся в особом уходе нуждающиеся в особом уходе. оставить на 15-20 минут оставшуюся эссенцию распределите по коже лица. остатки средства аккуратно вбить кончиками пальцев остатки средства мягко вбить кожу кончиками пальцев остатки эссенции аккуратно вмассировать осторожно снимите белую защитную пленку. Старайтесь не прикасаться к микроиголочкам. 2. Расположите патч в нужной области лица и аккуратно прижмите его. После наложения очистите кожу лица и обработайте её тонером. Извлеките патч из баночки при помощи пинцета и наклейте на нижнее веко. Оставьте на полчаса очистите кожу лица и обработайте её тонером. Извлеките патч из баночки с помощью лопатки и наклейте на нижнее веко. Через полчаса снимите очистите кожу лица и обработайте её тонером. Извлеките патч из баночки с помощью лопатки и наклейте на нижнее веко. Через полчаса удалите средство очистите кожу лица и обработайте её тонером. С помощью ложечки достаньте патч из банки и наклейте его на нижнее веко. Через полчаса снимите его очистите кожу тонером очистить кожу и протереть ее тоником Лопаточкой (находится внутри упаковки) достать патчи из контейнера Разместить на очищенной коже у зоны вокруг глаз острым кончиком к переносице очистить кожу и протереть её тоником. Лопаточкой (находится внутри упаковки) достать патчи из контейнера. Разместить на очищенной коже у зоны вокруг глаз. Через 20-30 минут аккуратно удалить патч нельзя снимать и прикладывать заново. 3. Нажмите на центр патча пальцами несколько раз. Когда Вы прикладываете патч к коже патчи не имеют лицевой или внутренней стороны. Расположить патчи более широкой стороной к внешнему уголку глаза патчи прикладывают на очищенную кожу на 25-30 минут (после снятия оставшуюся эссенцию необходимо вбить в кожу кончиками пальцев) патчи приложить к области нижнего века плотно прижав. Через 30-40 минут патчи снять плотно прижать и оставить на 20-30 минут. Затем патчи снять плотно прижать их и оставить на 20-30 минут плотно прижать к коже плотно прижать к коже. Через 30-40 минут патчи снять плотно прижмите к коже и оставьте на 20-30 мин. плотно прижмите коже и оставьте на 30-40 минут. После распределите остатки жидкости по коже подходят для ежедневного применения позволив остаткам сыворотки впитаться в кожу. Для очень сухой кожи и кожи с глубокими морщинками можно увеличить время воздействия до 40 минут. Допустимо хранить упаковку в холодильнике. позволив остаткам сыворотки впитаться в кожу. Для очень сухой кожи с глубокими морщинками можно увеличить время воздействия до 40 мин. Для особенно мощного противоотечного эффекта используйте охлажденные патчи и храните упаковку в холодильнике. после чего патчи снять после чего удалите маску похлопывающими движениями добиться плотного прилегания. Через 20-30 минут удалить патчи предварительно положите патчи в холодильник на 10 минут при необходимости. приложите патчи на кожу под глазами. Оставьте для воздействия на 20-30 минут. Снимите по истечении указанного времени и мягко помассируйте кожу до полного впитывания эссенции приложите патчи на очищенную кожу области под глазами. Оставьте на 20-40 минут. Уберите приложите патчи на чистую сухую кожу под глазами и оставьте на 20-30 минут. Затем удалите приложить на кожу патчи и оставить на 20-40 минут приложить патчи к коже приложить патчи на очищенную кожу под глазами разместить на коже у зоны вокруг разместить на коже у зоны вокруг глаз острым кончиком к переносице разместить на предварительно очищенной коже под глазами максимально близко к ресничному краю острым кончиком к переносице распределите по лицу при помощи легких похлопываний и дайте впитаться. с помощью шпателя аккуратно отделите патч от защитной пленки. Поместите его на кожу под глазами на 15 минут. Для более выраженного результата перед использованием охладите патчи в холодильнике снимите прозрачную пленку и приложите на зону вокруг глаз. Через 20-30 минут удалите маску удалить через 15 мин через 30-40 минут патчи снять чтобы выпустить пузырьки воздуха. Через 30 минут снимите патчи