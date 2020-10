от -10 до +50 °C от -10 до +60 °C от -10 до 60° C от -20 до +60 °C от -20 до +65 °C от -20 до 50° C от -25 до 59.5° C от -40 до +60 °C от -40 до +70 °C от -40 до +80 °C от -40 до 60° C от -5 до +50 °C от 0 °C до +60 °C от 0 до +50 °C от –10 °C до +50 °C от –10 °C до +60 °C от –20 °C до +60 °C от –40 °C до +80 °C