Серия KT-623 KT-671 KT-672 KT-673 KT-675 Основной цвет античная бронза бежевый белый бронзовый голубой градиент зеленый градиент красный градиент фиолетовый графит ежевичный желтый жемчуг зеленый красный красный металик кремовый медный металлик мятный розовый салатовый серебро серый синий фиолетовый черная кожа черный Материал корпуса Пластик Стекло металл пластик силикон стекло Подсветка Вращение на подставке Терморегулятор Дополнительный цвет белый желтый зеленый золотой металлик оранжевый прозрачный серебристый серый черный Объем, л 0.5 0.6 1 1.2 1.5 1.7 1.8 2.5 Прочее Led дисплей автоматическое отключение при закипании автоотключение при снятии с подставки звуковой сигнал при закипании индикатор уровня воды кнопка фиксации ручки можно использовать в домах со слабой проводкой нейлоновый фильтр отсек для хранения шнура отсек для шнура подсветка приятного голубого цвета подставка с электронным управлением сенсорный дисплей страна изготовления Китай съемный фильтр от накипи съемный чаезаварочный механизм съёмный фильтр от накипи термометр фильтр фильтр в носике фильтр материал: нейлон фильтр от накипи яркий дизайн Мощность, Вт 1000 1100 1150 1200-1428 1300 1630 1785 1800 1850-2200 2000 2150 2200 2400 2500 Заварочный чайник Дополнительные функции ЖК-дисплей Поддержание температуры Шкала уровня воды автоотключение автоотключение при закипании автоотключение при снятии с подставки автоотключение/ функция поддержания температуры адаптивное потребление мощности выбор температуры нагрева град:40° - 100° дисплей поддержания тепла/индикация включения жк дисплей защита от включения без воды звуковая и цветовая индикация событий звуковой сигнал звуковой сигнал при закипании индикатор заменны фильтра индикатор уровня воды индикатор уровня воды/индикация включения индикация включения индикация включения/поддержание тепла индикация работы индикация температурных режимов индикация температуры индикация уровня воды нагрев воды от 40 до 100 °c с шагом 10 отключение при снятии с подставки отсек для хранения шнура поддержание температуры поддержание температуры в течение 2 часов поддержание температуры до 24 часов поддержание тепла поддержания тепла поддержка выбранной температуры в течение 2 часов самоочистка самоочистка. поддержание температуры в течение 2 часов. температурный диапазон температуру воды отображает аналоговый термометр на корпусе термометр термометр на корпусе функция поддержания температуры функция поддержания темперауры шкала уровня воды Защита автовыключение автоматическое выключение автооключение автоотключение при закипании автоотключение при отсутствии воды автоотключение при снятии с подставки, блокировка включения без воды блокировка крышки блокировка крышки / блокировка включения без воды выключение при снятии с базы защита от включения без воды защита от перегрева защита от перегрева и включения без воды защита от поражения электрическим током защита при закипании отключение при закипании отключение при отсутствии воды отключение при снятии отключение при снятии с подставки при включении чайника без воды при включении чайника без воды и при снятии с базы во время работы при включении чайника без воды и при снятии с базы во время работы. Рисунок на корпусе Тип нагревательного элемента Покрытие нагревательного элемента Съемная крышка Дополнительная информация 2 или 3 чашки led дисплей автовыключение автоматическая и ручная установка температуры автоматическое отключение при закипании/отключение при недостаточном количестве воды автоотключение бесконечное поддержание температуры большое горлышко большое горлышко/ненагревающаяся ручка двойные стенки/крышка-непроливайка с клапаном дисплей звуковая и световая индикация звуковая индикация звуковая индикация событий звуковая индикация/световая индикация звуковой сигнал зоны быстрого кипячения на 1 индикатор включения индикатор работы индикатор режима работы индикатор уровня воды индикация включения индикация включения/ индикатор уровня воды индикация работы индикация уровня воды кипятит воду на 1 чашку чая за чуть более 50 сек кнопка открытия крышки на ручке который показывает температуру воды можно использовать в домах со старой проводкой на корпусе чайника расположен термометр на корпусе чайника расположен термометр биметаллического типа на ручке расположена панель управления и LED-дисплей низкое энергопотребление в режиме поддержания температуры откидная защелкивающаяся крышка откидная крышка из нержавеющей стали отсек для хранения шнура отсек для шнура поддержание тепла полный чайник закипит за 4 минуты полный чайник закипит за 6 минут работы сенсорное управление сертифицированные контролеры Strix - многоуровневая система безопасности система идеальный носик съемный фильтр термометр термометр на корпусе уровня воды широкая горловина широко открывающаяся крышка шкала уровня воды