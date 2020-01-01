Серия Classico Confidence Express Control Express II KT-671 KT-672 KT-673 KT-675 Safe to Touch Styline

Основной цвет античная бронза бежевый белый бронзовый бронзовый металлик голубой градиент зеленый градиент красный градиент фиолетовый графит желтый жемчуг зеленый золотистый металлик золото коричневый кофейный красный красный металик кремовый медный металлик мятный оранжевый прозрачный розовое золото металлик розовый салатовый серебристый серебро серый синий титан фиолетовый черная кожа черный

Материал корпуса металл нержавеющая сталь пластик стекло

Подсветка да

нет

Вращение на подставке да

есть

Терморегулятор да

нет

Дополнительный цвет бежевый белый зеленый золотой коричневый металлик нет оранжевый серебристый серый черный

Объем, л 0.5 1 1.2 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8/1.2 2 2.2 2.3 2.5 3

Прочее автоматическое отключение при закипании автоотключение при снятии с подставки английский контроллер strix бесшумное закипание дизайнерская коллекция звуковой сигнал звуковой сигнал при закипании индикатор уровня воды матовое покрытие ручки метод нанесения рисунка - холодная деколь можно использовать в домах со слабой проводкой нейлоновый фильтр обеспечивающий надежность и долговечность. отсек для хранения шнура отсек для шнура подсветка на кнопке включения подставка с электронным управлением прорезиненная ручка рисунок на корпусе силиконовые ножки для устойчивости система многоуровневой безопасности «safe work» страна изготовления Китай съемный моющийся фильтр из нержавеющей стали съемный фильтр съемный фильтр от накипи съёмный фильтр от накипи съёмный фильтр от накипи/ отсек для хранения шнура фильтр фильтр в носике фильтр материал: нейлон фильтр от накипи функция поддержания температуры (30 мин) шкала уровня воды

Мощность, Вт 700 900 1000 1100 1200 1350 1500 1600 1630 1785 1800 1850-2200 2000 2100 2150 2200 2400 2500

Заварочный чайник да

нет

Дополнительные функции автоматический и ручной выключатель. автоотключение автоотключение при закипании автоотключение при закипании или снятии с базы автоотключение при снятии с подставки автоотключение/ функция поддержания температуры блокировка крышки двусторонняя шкала уровня воды дисплей дисплей поддержания тепла/индикация включения жк дисплей защита от перегрева звуковая и цветовая индикация событий индикатор уровня воды индикатор уровня воды/индикация включения индикация включения индикация включения/поддержание тепла индикация включеня индикация работы индикация температурных режимов индикация уровня воды нагрев воды от 40 до 100 °c с шагом 10 отсек для хранения шнура поддержание постоянной температуры поддержание температуры в течение 2 часов поддержание тепла поддержка выбранной температуры в течение 2 часов самоочистка самоочистка. поддержание температуры в течение 2 часов. световой индикатор включения световой индикатор работы сенсорное управление температуру воды отображает аналоговый термометр на корпусе термометр термометр на корпусе термометр с указанием температуры функция поддержания температуры шкала уровня воды

Защита автовыключение автоматическое отключение при закипании автоматическое отключение: без воды автоотключение при закипании автоотключение при закипании и отсутствии воды автоотключение при отсутствии воды блокировка включения без воды блокировка крышки блокировка крышки / блокировка включения без воды выключение при снятии с базы защита от включения без воды защита от выкипания защита от перегрева защита от поражения электрическим током защита от протекания защита от работы без воды защита при закипании отключение при закипании отключение при недостаточном количестве воды отключение при отсутствии воды отключение при снятии отключение при снятии с подставки при включении чайника без воды при включении чайника без воды и при снятии с базы во время работы при включении чайника без воды и при снятии с базы во время работы. при закипании при снятии

Рисунок на корпусе да

нет

Тип нагревательного элемента закрытая спираль открытый скрытый скрытый нагревательный элемент

Покрытие нагревательного элемента нержавеющая сталь

Съемная крышка да

нет