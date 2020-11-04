Плащ SM р. M (100% ПЭ c PU покрытием)

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Водоотталкивающий Плащ SM отличное подспорье для охотников и рыбаков. Ведь они в любую, даже самую ненастную, погоду проводят время в лесу, на речке или озере. Плащ цвета хаки сделает охотника незаметным для дичи и надежно защитит от дождя и ветра.

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