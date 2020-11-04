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Очки для плавания Indigo G1200/1205 (антиф силикон, 3 перег) Розовый

Артикул: 96754
Очки для плавания Indigo G1200/1205 (антиф силикон, 3 перег) Розовый
480 руб. 
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Артикул: 96754
В наличии
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БрендIndigo
Тип товараОчки для плавания
Цветрозовый
Материалсиликон
Материалполикарбонат
Дополнительнолинзы поликарбонатные
Дополнительноантифоговое покрытие
Для плавания. Мягкие, гибкие. Двойной регулируемый ремешок. Три сменные переносицы. Подходят для частых длительных тренировок.


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Очки для плавания Indigo G1200/1205 (антиф силикон, 3 перег) Розовый - стоимость товара 480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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