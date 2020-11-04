Ящик Plano 723300 с 3х уровневой системой хранения приманок

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Noname
|Тип товара
|Ящик
|Габаритные размеры, см
|51х32х32
|Материал
|пластик
|Дополнительно
|Три надежных замка
|Особенности
|можно использовать вместо стульчика
Описание
Ящик с 3х уровневой системой хранения приманок
HYBRID HIP TRAY BOX 723300
• Откидывающаяся передняя крышка
• Съемный лоток, позволяющий хранить коробки StowAway
• Две встроенных в крышку области хранения
• Два дополнительных отделения в крышке
• Три надежных замка
• Большое отделение для хранения приманок
• Цвет: бежевый/зеленый
• 51х32х32 см
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