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Электрогенератор Aurora AGE 2500

Артикул: 95744
Электрогенератор Aurora AGE 2500
21 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 95744
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БрендAurora
Тип товараЭлектрогенератор
Электростартернет
Вольтметрда
Число фаз1 (220 вольт)
Число розеток 380 В0
Число розеток 220 В1
Уровень шума65 дБ
Типбензиновый
Сила тока16 А
Расход топлива1.15 л/час
Охлаждениевоздушное
Объём топливного бака, л15
Объем топливного двигателя196 куб. см
Мощность топливного двигателя4.8 л. с.
Максимальное время непрерывной работы13 ч
Максимальная мощность2.2 кВт
Колесанет
Инвертор (плавная регулировка мощности)нет
Звукоизоляционный кожухнет
Защита от перегрузокда
Глушительда
Выход 12 В1
Время автономной работы13 ч
Длина, см60.5
Высота, см46.5
Ширина, см46
Вес, кг45
тип - бензиновый, мощность - 4.8 л. с., время автономной работы - 13 ч,1-фазный


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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