Электрогенератор Aurora AGE 2500

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Aurora
|Тип товара
|Электрогенератор
|Электростартер
|нет
|Вольтметр
|да
|Число фаз
|1 (220 вольт)
|Число розеток 380 В
|0
|Число розеток 220 В
|1
|Уровень шума
|65 дБ
|Тип
|бензиновый
|Сила тока
|16 А
|Расход топлива
|1.15 л/час
|Охлаждение
|воздушное
|Объём топливного бака, л
|15
|Объем топливного двигателя
|196 куб. см
|Мощность топливного двигателя
|4.8 л. с.
|Максимальное время непрерывной работы
|13 ч
|Максимальная мощность
|2.2 кВт
|Колеса
|нет
|Инвертор (плавная регулировка мощности)
|нет
|Звукоизоляционный кожух
|нет
|Защита от перегрузок
|да
|Глушитель
|да
|Выход 12 В
|1
|Время автономной работы
|13 ч
|Длина, см
|60.5
|Высота, см
|46.5
|Ширина, см
|46
|Вес, кг
|45
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