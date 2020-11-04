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Рубанок Калибр РЭ-700А

Артикул: 93602
Рубанок Калибр РЭ-700А
2 850 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 93602
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендКалибр
Тип товараРубанок
Выборка четвертинет
Глубина строгания, мм2
Максимальное число оборотов, об/мин16000
Напряжение сети, В220
Плавный пускнет
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкойнет
Регулировка глубины строганияесть
Упаковкакоробка
Ширина строгания, мм82
Мощность700 Вт
Длина, см28
Ширина, см16
Высота, см15
Потребляемая мощность: 700 Вт, обороты: 16000 об/мин, ширина строгания: 82 мм, глубина строгания: 2 мм, ножи: односторонние, пылеудаление: одностороннее, питание: сеть, пылесборник в комплекте


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Самовывоз невозможен
Рубанок Калибр РЭ-700А - купить по цене 2850 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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