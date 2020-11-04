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Гайковерт Зубр ЗГУЭ-350

Артикул: 93461
Гайковерт Зубр ЗГУЭ-350
7 690 руб. 
8 150 руб. 
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+ 127 КэтКоинов
Артикул: 93461
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендЗубр
Тип товараГайковерт электрический
Дополнительный аккумуляторнет
Зарядное устройство в комплектенет
Количество скоростей работы1
Лампа точечной подсветкинет
Макс. количество ударов в минуту3000 уд/мин
Питаниеот сети
Потребляемая мощность350 Вт
Тормоз двигателянет
Ударный механизместь
Электронная регулировка частоты вращенияда

Видеообзор на Гайковерт Зубр ЗГУЭ-350

Видеообзор Гайковерт Зубр ЗГУЭ-350
 


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Самовывоз невозможен
Гайковерт Зубр ЗГУЭ-350 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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