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Многофункциональный инструмент Диолд МЭВ-0.34 МФ представляет собой универсальный инструмент, предназначенный для проведения всевозможных отделочных и ремонтных работ. Выполняет различные функции в зависимости от установленной оснастки. Имеет возможность подключения к пылесосу, что позволяет работать без лишней пыли. Обладает малым весом и компактными размерами.

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