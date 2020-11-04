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Рубанок Status PL82SP

Артикул: 93220
Рубанок Status PL82SP
6 360 руб. 
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+ 125 КэтКоинов
Артикул: 93220
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендStatus
Тип товараРубанок
Выборка четвертиесть
Глубина строгания, мм2.5
Максимальное число оборотов, об/мин16000
Напряжение сети, В220
Плавный пускнет
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкойнет
Регулировка глубины строганияесть
Упаковкакоробка
Ширина строгания, мм82
Мощность850 Вт
Длина, см24
Ширина, см30
Высота, см55
Вес, кг3.1
Потребляемая мощность: 850 Вт, обороты: 16000 об/мин, ширина строгания: 82 мм, глубина строгания: 2.5 мм, глубина выборки паза: 12 мм, аыборка четверти, ножи: односторонние, пылеудаление: двустороннее, стационарная установка, питание: сеть


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Самовывоз невозможен
Рубанок Status PL82SP - стоимость товара 6360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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