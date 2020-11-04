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Насосная станция эжекторная Marina APM100/25

Артикул: 93106
Насосная станция эжекторная Marina APM100/25
21 900 руб. 
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+ 380 КэтКоинов
Артикул: 93106
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 650 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMarina
Тип товараНасосная станция
Потребляемая мощность1100 Вт
Максимальный напор32 м
Объем гидробака25 л
Пропускная способность2.4 куб./м
Уровень шума70 дБ
Длина, см61
Ширина, см55
Высота, см28.5
Вес, кг27.4
Максимальный напор - 32 м. Пропускная способность - 2.4 куб./м. Мощность - 1100 Вт


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Самовывоз невозможен
Насосная станция эжекторная Marina APM100/25 - стоимость товара 21900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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