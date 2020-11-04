Грабли Grinda 8-421449_z01 ручные с коннекторной системой, используются для рыхления почвы, выравнивания грунта и разбивки комьев почвы в саду и огороде. Рабочая часть изготовлена из высококачественной углеродистой стали с антикоррозионным покрытием, что гарантирует продолжительный срок службы.

Грабли, так же оснащены эргономичной рукояткой выполненной из ударопрочного пластика.

Инструмент относится к серии GQC (Grinda Quick Connection), что позволяет использовать удлиняющий стержень с рукояткой, для снижения утомляемости при выполнении работ.

Характеристики: