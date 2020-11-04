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Главная Товары для дачи и сада Садовый инвентарь Кусторезы ручные Fit Кусторез Fit 77102 525мм, лезвия 290мм сталь с тефлоновым покрытием

Кусторез Fit 77102 525мм, лезвия 290мм сталь с тефлоновым покрытием

Артикул: 93020
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759 руб. 
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Артикул: 93020
В наличии
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БрендFit
Тип товараСучкорезы

Кусторез FIT 77102 предназначен для стрижки травы и кустарников. Данная модель оснащена острым лезвием из стали, с высокочастотной закалкой и с тефлоновым покрытием, что определяет высокую прочность инструмента. При помощи данного кустореза легко создавать ухоженный вид газона или клумбы.

Особенности:

  • Острое лезвие длиной 290 мм изготовлено из стали c высокочастотной закалкой до HRC 47-50 и с тефлоновым покрытием, что определяет высокую прочность и долговечность данного инструмента.
  • Ручки кустореза FIT 77102 изготовлены из металлических трубок, и оснащены специальными резиновыми накладками для надежного хвата инструмента.

Характеристики:

  • Общая длина, мм – 525
  • Длина лезвия, мм – 290
  • Длина рукояток, мм - 235
  • Материал рабочей части – сталь
  • Материал рукояток – металл, резина
  • Вес, кг - 0,80


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Кусторез Fit 77102 525мм, лезвия 290мм сталь с тефлоновым покрытием - этот товар вы можете купить по цене 759 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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