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Дрель DeWalt DW217

Артикул: 92841
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
14 980 руб. 
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+ 268 КэтКоинов
Артикул: 92841
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 месяцев
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 497 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товараДрель безударная
Блокировка кнопки включениянет
Ограничитель глубины сверлениянет
Фиксация шпинделянет
Ударный механизмнет
Тормоз двигателянет
Тип патронабыстрозажимной
Пылесборникнет
Предохранительная муфтанет
Питаниеот сети
Мощность675 Вт
Максимальный крутящий момент8.2 Нм
Макс. диаметр сверления (металл)8 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)20 мм
Лампа точечной подсветкинет
Импульсный режимнет
Дополнительная рукоятканет
Электронная регулировка частоты вращениянет
В кейсенет
Длина, см47.5
Высота, см23.5
Электронная защита от перегрузокда
Вес, кг2.14
питание - от сети, мощность - 675 Вт


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Самовывоз невозможен
Дрель DeWalt DW217 - стоимость товара 14980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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