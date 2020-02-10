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Прибор для ухода за кожей Gezatone m809 Minilift

(1)
Артикул: 92515
  • Прибор для ухода за кожей Gezatone m809 Minilift - фото 1
  • Прибор для ухода за кожей Gezatone m809 Minilift - фото 2
Прибор для ухода за кожей Gezatone m809 Minilift - фото 1
Прибор для ухода за кожей Gezatone m809 Minilift - фото 2
1 290 руб. 

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Артикул: 92515
В наличии
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БрендGezatone
Тип товараМассажер для ухода за кожей лица
Назначениедля лица
ПроизводствоФранция
Действиемассаж
Материалпластик
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетинет
Функции и режимыроликовый массаж/вибрация/минилифтинг
Высота, см3.5
Длина, см17
Ширина, см3.5
Вес, кг0.07

Массажер Gezatone Minilift m 809 предназначен для ухода за нежной кожей вокруг глаз и всего лица. Разглаживает морщины, устраняет отеки и темные круги под глазами. Способствует лучшему эффекту от использования косметических средств.

Особенности:

  • Функция вибрации снимает напряжение и спазм мышц, препятствует появлению мелких морщинок в области глаз, стимулирует приток крови;
  • Функция роликового массажа позволяет сократить морщины и избавиться от кругов под глазами;
  • Функция электропорации способствует лучшему проникновению питательных средств в глубинные слои кожи;
  • Компактные размеры и небольшой вес позволяют все время иметь прибор при себе.

Комплектация:

  • Массажер Gezatone Minilift m809;
  • Инструкция;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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10.02.2020
Достоинства:
Маленький, помещается в косметичке, удобно брать с собой, эффективный, надолго хватает батарейки.

Недостатки:
Во время пользования необходимо постоянно держать мокрый палец на специальной пластинке, палец быстро высыхает, приходится постоянно прерываться, чтобы его снова намочить.

Комментарий:
В инструкции к приборам для лица, как правило, написано, что они не предназначены для области вокруг глаз. А основные проблемы в основном там и есть. Поэтому этот приборчик - просто находка, он создан специально для век. Пользуюсь около месяца. Могу сказать, что он реально работает. Конечно, если все слишком запущено, морщины глубокие и мешки значительные - он навряд ли поможет. Но если проблемы в начальной стадии - то да, помогает. Отечность снимает сразу, синяки становятся менее заметны и кожа становится плотнее. Только не забывать пользоваться им ежедневно. Рекомендую.

Самовывоз невозможен
Прибор для ухода за кожей Gezatone m809 Minilift - стоимость товара 1290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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