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Весы кухонные Energy EN-425

Артикул: 92402
Весы кухонные Energy EN-425
770 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 92402
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендEnergy
Тип товараВесы
Конструкциячаша
Предел взвешивания5
Типэлектронные
Весы кухонные ENERGY EN-425 выдают точный результат измерения на дисплее. Данные весы очень удобны в эксплуатации. Для измерения массы продуктов, вам достаточно их включить и положить продукты чашу. Результат не заставит долго ждать! Весы автоматически отключаются, если их не использовать, что значительно сокращает расход заряда батареек. Устройство компактно по своим размерам, при этом позволяет измерить продукты массой до 5 кг.


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Самовывоз невозможен
Весы кухонные Energy EN-425 - по цене 770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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