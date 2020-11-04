Жидкость Thetford АкваКемГрин 1,5л

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|Бренд
|Noname
|Тип товара
Жидкость Thetford Aqua Kem Green 1,5 л предназначена для биотуалетов Тетфорд. Нижняя часть биотуалета представляет собой приемник отходов, куда заливается дезодорирующая жидкость. Благодаря применению специального раствора, происходит расщепление твердых отходов, а также используемой туалетной бумаги.
Преимуществом данного средства является надежное избавление от неприятных запахов. Отработанный раствор легко удаляется из принимающего резервуара. Достаточно просто снять нижний уровень конструкции, повернуть патрубок вверх и слить жидкость в место утилизации.
Отработанную жидкость можно сливать в почву, не причиняя вреда растениям, т.к. в химический состав раствора не входят вредные формальдегидные соединения.
Все туалетные жидкости фирмы «Thetford» прошли тестирование и сертифицированы на экологическую безопасность. Состоят из органических солей.
Данная жидкость считается экологичной, ее можно выливать прямо в грядки, или в компостные ямы.
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