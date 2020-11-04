Душевой гарнитур с верхней лейкой Iddis Edifice EDISB1Fi76

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Iddis
|Тип товара
|Душевая система
|Диаметр верхнего душа
|20 см
|Кол-во режимов верхнего душа
|1
|Наличие мыльницы
|нет
|Наличие полочки
|да
|Скрытый монтаж
|нет
|Функция Тропический дождь
|нет
|Наличие крючка
|нет
|Смеситель с термостатом
|нет
|Наличие излива у смесителя
|нет
|Диаметр ручного душа
|5.3 см
|Кол-во режимов ручного душа
|1
|Страна бренда
|Россия
|Цвет
|хром
|Высота душевой штанги
|89.4-130 см
|Длина душевого шланга
|150 см
|Вес, кг
|6
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