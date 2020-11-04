8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для спорта и отдыха Тренажеры Кроссфит Канат Тренировочный Кроссфит Indigo 95104-1 Ir Дл 9 М 95104-1 Ir

Канат Тренировочный Кроссфит Indigo 95104-1 Ir Дл 9 М 95104-1 Ir

Артикул: 88851
Канат тренировочный Кроссфит INDIGO 95104-1 IR дл. 9 м 95104-1 IR
3 100 руб. 
3 560 руб. 
Купить
+ 64 КэтКоинов
Артикул: 88851
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендIndigo
Тип товараКанат тренировочный
Длина, см35
Ширина, см35
Высота, см10
Вес, кг3

Канат тренировочный Indigo IR 95104-1 IR (9 м) предназначен для индивидуальных и групповых тренировок, направленных на развитие ловкости, силы, выносливости, реакции, силы хвата. При выполнении упражнений с канатом активны все мышцы тела. Благодаря простоте эксплуатации, занятия можно проводить как в зале, так и на открытом воздухе.

Особенности:

  • В диаметре канат 3.8 см;
  • Длина - 9 м;
  • Изготовлен из синтетического волокна.

Комплектация:

  • Канат тренировочный Indigo IR 95104-1 (9 м);
  • Упаковка.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Канат Тренировочный Кроссфит Indigo 95104-1 Ir Дл 9 М 95104-1 Ir - купить по цене 3100 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...