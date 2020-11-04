Прибор по уходу за кожей Gezatone Bio Wave m920

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|Бренд
|Gezatone
|Тип товара
|Массажер для ухода за кожей лица
|Назначение
|для лица
|Производство
|Франция
|Действие
|массаж
|Материал
|пластик
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|да
|Питание от сети
|нет
|Функции и режимы
|лифтинг, подтяжка
|Высота, см
|3
|Длина, см
|23
|Ширина, см
|12
|Вес, кг
|0.1
Массажер Gezatone Bio Wave m 920 представляет собой аппарат, предназначенный для индивидуального домашнего использования. С его помощью можно производить интенсивный комплексный уход за кожей лица. Действие аппарата основано на использовании микротоков на функциональную активность клеток, мышц и кровеносных сосудов. Массажер Bio Wave Gezatone m 920 поможет придать коже свежий, здоровый вид, подтянет мышцы лица, избавит от морщин.
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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