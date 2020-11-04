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Электрическая зубная щетка CS Medica CS-233-uv

Артикул: 84329
  • Зубная щетка Cs Medica SonicPulsar Cs-233-uv с дезинфектором - фото 1
  • Зубная щетка Cs Medica SonicPulsar Cs-233-uv с дезинфектором - фото 2
Зубная щетка Cs Medica SonicPulsar Cs-233-uv с дезинфектором - фото 1
Зубная щетка Cs Medica SonicPulsar Cs-233-uv с дезинфектором - фото 2
3 920 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 84329
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCs Medica
Тип товараЗубные щетки
Максимальная скорость33 тыс. пульсаций в минуту
Насадок в комплекте4
Питаниеот аккумулятора
Режимы работы3: стандартный, режим отбеливания, режим массажа
Типы насадокстандартная
Форма основной насадкивытянутая
Вес, г65
Дополнительная информацияультрафиолетовый дезинфектор, 33000 движ/мин в режиме «Super», время автономной работы около 14 дней
Потребляемая мощность, Вт0.8

Щетка зубная Cs Medica SonicPulsar Cs-233-uv обеспечивает эффективный и качественный уход за полостью рта и зубами. Высокая частота вращений, регулируемая в зависимости от выбранного режима, позволяет удалить остатки пищи в труднодоступных местах. Подставка, служащая одновременно зарядным устройством для щетки, оборудована ультрафиолетовым дезинфектором для насадок. Благодаря обработке насадок щетка зубной Cs Medica SonicPulsar Cs-233-uv с помощью дезинфектора, уничтожается 99% бактерий со щетины.

Особенности:
  • Частота движений - до 33 тыс. в минуту;
  • Ультрафиолетовый дезинфектором для насадок позволяет удалить до 99% бактерий со щетины;
  • Три режима чистки;
  • Автоматическое отключение через 2 минуты;
  • Промежуточный таймер останавливает щетку на несколько секунд каждые 30 секунд работы;
  • Простое управление.
Комплектация:
  • Щетка зубная Cs Medica SonicPulsar Cs-233-uv;
  • Дополнительная насадка (3 шт.);
  • Зарядное устройство с УФ-дезинфектором;
  • Адаптер;
  • Документация;
  • Упаковка.

Видеообзор на Электрическая зубная щетка CS Medica CS-233-uv

Видеообзор Электрическая зубная щетка CS Medica CS-233-uv
 


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Самовывоз невозможен
Электрическая зубная щетка CS Medica CS-233-uv - стоимость товара 3920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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