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Тренажер Универсальный Indigo Js-001 Силовой

Артикул: 84063
Тренажер Универсальный Indigo Js-001 Силовой
5 400 руб. 
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+ 193 КэтКоинов
Артикул: 84063
В наличии
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БрендIndigo
Тип товараТренажер
ПроизводствоКитай
Длина, см71
Ширина, см63
Высота, см122,5
Вес, кг13,5

Тренажер Indigo Js-001 - это эффективный спортивный снаряд, позволяющий самостоятельно работать над всеми группами мышц. Регулировка сопротивления осуществляется путем установки различной жесткости пружин. Эффективно прорабатывает мышцы спины и рук, способствует укреплению пресса, бедренных и ягодичных мышц. Опорные планки и рукоятки покрыты мягкой резиной, обеспечивающей максимальный комфорт при занятиях на тренажере Indigo Js-001.

Особенности и преимущества:

  • Многофункциональный, для всех групп мышц;
  • Четыре настраиваемых уровня сложности тренировок;
  • Регулировка нагрузки путем изменения жесткости пружин;
  • Установка различного уровня наклона планки;
  • Подходит для людей различного уровня подготовки.

Комплектация:

  • Тренажер Indigo Js-001;
  • Комплект пружин;
  • Инструкция;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Тренажер Универсальный Indigo Js-001 Силовой - купить по цене 5400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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