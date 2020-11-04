8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тонометр CS Medica CS-107

Артикул: 83179
Тонометр CS Medica CS-107
1 320 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 83179
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендCs Medica
Тип товараТонометр
Тип тонометрамеханический
Тип манжетына предплечье
Определение частоты пульсанет
Определение артериального давленияесть
Нагнетание воздухамеханическое
Размер манжеты, см22x38
Автоматическое отключениенет
Память последнего измерениянет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетинет
Сумка в комплектеесть
ПроизводствоГермания
Высота, см7
Длина, см17.5
Ширина, см10
Вес, кг0.54

CS Medica CS-107– механический измеритель артериального давления комбинированного типа (манометр совмещен с нагнетателем, тип ПАЛМ), предназначенный для использования в домашних условиях. Измеритель артериального давления CS Medica CS-107 предназначен для диагностики состояния человека и контроля артериального давления при заболеваниях, связанных с повышенным или  пониженным  артериальным  давлением,  путем  косвенного определения  максимального  (систолического) и  минимального (диастолического)  артериального  давления  путем  измерения избыточного давления воздуха в манжете в момент появления и исчезновения тонов Короткова. Сфера применения, круг пользователей: Этот прибор  служит для измерения артериального давления людей с окружностью плеча 22-38 см. Важным условием безопасного применения является внимательное изучение руководства по эксплуатации и выполнение всех рекомендаций и предостережений.
Комплектация:

  • манометр,
  • нагнетатель давления (груша),
  • манжета,
  • оголовье фонендоскопа,
  • головка фонендоскопа,
  • Y-образный звукопровод фонендоскопа,
  • мягкий футляр для хранения,
  • руководство по эксплуатации,
  • гарантийный талон.
     

Видео:

Видеообзор на Тонометр CS Medica CS-107

Видеообзор Тонометр CS Medica CS-107

 



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Тонометр CS Medica CS-107 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1320 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...