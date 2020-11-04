Удилище Shimano VENGEANCE AX SPIN TELE 240 M (SVAXTE240M)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Shimano
|Тип товара
|Удилище
|Материал
|карбон, углеволокно
|Рабочая длина, м
|2.4
|Тест по леске, г
|10–30
|Длина, см
|68
|Ширина, см
|12
|Балансировка
|есть
|Высота, см
|6
|Тип
|спиннинговое, телескопическое
|Вес, кг
|0.161
Описание
Спиннинг Shimano Vengeance AX Spinning Tele - качество премиального уровня по бюджетной цене. Бланк выполнен из карбона ХТ30 с катушкодержателем Shimano и кольцами Hardlite, легкодоступные петли для крючка, все это принесло новый уровень качества в сегмент бюджетных удилищ. Пять удилищ Telespinn различной длины и тестов, начиная от 210 Heavy до 330 Middle строем. Идеальны для путешествующих рыболовов, ограниченных во времени.
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