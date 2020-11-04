Удилище Shimano VENGEANCE AX BOAT 240 H (2 PCS) (VAXBT240H)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Shimano
|Тип товара
|Удилище
|Материал
|EVA, карбон, углеволокно
|Рабочая длина, м
|2.4
|Тест по леске, г
|макс. 200
|Длина, см
|125
|Ширина, см
|12
|Балансировка
|есть
|Высота, см
|6
|Тип
|троллинговое, штекерное
|Вес, кг
|0.428
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